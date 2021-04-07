Российские игроки не попали в число лучших центрфорвардов НХЛ по версии ESPN

Интернет-портал ESPN составил список лучших центрфорвардов Национальной хоккейной лиги. Возглавил этот рейтинг нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Российские хоккеисты не попали в топ-10. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был включен в раздел «достойные упоминания».

Рейтинг центрфорвардов НХЛ

Версия ESPN

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон)

2. Натан Маккиннон («Колорадо)

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

4. Сидни Кросби («Питтсбург»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6. Джек Айкел («Баффало»)

7. Патрис Бержерон («Бостон»)

8. Александр Барков («Флорида»)

9. Брэйден Пойнт («Тампа»)

10. Мэтью Барзал («Айлендерс»)