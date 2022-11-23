«Рейнджерс» обменяли нападающего Ривза в «Миннесоту»

«Рейнджерс» обменяли нападающего Райана Ривза в «Миннесоту», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

За игрока «Дикари» отдали драфт-пик пятого раунда 2025 года.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел 12 матчей в регулярном чемпионате, но не набрал очков.

Отметим, что летом он подписал контракт с «Рейнджерс» на один год с зарплатой в 1,75 миллиона долларов.