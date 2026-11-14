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Тренер «Нью-Джерси» Киф о решающем голе Колячонка и победе над «Вашингтоном»: «Это хет-трик «Ютики»

Дмитрий Сомов

«Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 в ночь с 12 на 13 ноября. Победную шайбу забросил белорусский защитник Владислав Колячонок, который проводил дебютную игру за «Девилз».

25-летний хоккеист был вызван из фарм-клуба «Ютика» в АХЛ непосредственно в день матча. На 7-й минуте третьего периода при счете 2:2 Колячонок бросил от синей линии, после чего шайба прошла сквозь скопление игроков и оказалась в воротах Логана Томпсона.

«Мы играем быстро, стараемся все делать правильно и получаем за это вознаграждение. Так что ребята сыграли отлично», — сказал Колячонок в комментарии сайту НХЛ.

Для защитника это был третий матч за три дня. Перед возвращением в НХЛ он провел две игры за «Ютику» 10 и 11 ноября. Летом белорус подписал с «Нью-Джерси» однолетний односторонний контракт.

В составе победителей также отличились Эван Родригес, Ленни Хямеэнахо, Стефан Ноэсен и Джек Хьюз. Российский нападающий Арсений Грицюк отметился двумя результативными передачами. У «Вашингтона» шайбы забросили Райан Леонард и Пьер-Люк Дюбуа.

Главный тренер «Девилз» Шелдон Киф отдельно отметил результативность хоккеистов, недавно вызванных из АХЛ. Помимо Колячонка, свои первые голы после возвращения в основной состав забили Хямеэнахо и Ноэсен.

«Это хет-трик «Ютики». Не то чтобы мы обязательно ожидали от них результативных действий и заброшенных шайб, но мы хотели освежить состав, и Колячонок, Хямеэнахо и Ноэсен проявили себя», — сказал Киф.

Колячонок стал третьим хоккеистом «Нью-Джерси» за последние 20 лет, забросившим победную шайбу в дебютном матче за клуб. Ранее это удавалось Джонатану Ковачевичу в октябре 2024 года и Джимми Хейсу в октябре 2017-го.

«Нью-Джерси» одержал шестую победу в последних семи матчах и продлил домашнюю победную серию до семи встреч. Команда набрала 28 очков в 20 играх регулярного чемпионата.

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