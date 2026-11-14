Тренер «Нью-Джерси» Киф о решающем голе Колячонка и победе над «Вашингтоном»: «Это хет-трик «Ютики»
«Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 в ночь с 12 на 13 ноября. Победную шайбу забросил белорусский защитник Владислав Колячонок, который проводил дебютную игру за «Девилз».
25-летний хоккеист был вызван из фарм-клуба «Ютика» в АХЛ непосредственно в день матча. На 7-й минуте третьего периода при счете 2:2 Колячонок бросил от синей линии, после чего шайба прошла сквозь скопление игроков и оказалась в воротах Логана Томпсона.
«Мы играем быстро, стараемся все делать правильно и получаем за это вознаграждение. Так что ребята сыграли отлично», — сказал Колячонок в комментарии сайту НХЛ.
Для защитника это был третий матч за три дня. Перед возвращением в НХЛ он провел две игры за «Ютику» 10 и 11 ноября. Летом белорус подписал с «Нью-Джерси» однолетний односторонний контракт.
В составе победителей также отличились Эван Родригес, Ленни Хямеэнахо, Стефан Ноэсен и Джек Хьюз. Российский нападающий Арсений Грицюк отметился двумя результативными передачами. У «Вашингтона» шайбы забросили Райан Леонард и Пьер-Люк Дюбуа.
Главный тренер «Девилз» Шелдон Киф отдельно отметил результативность хоккеистов, недавно вызванных из АХЛ. Помимо Колячонка, свои первые голы после возвращения в основной состав забили Хямеэнахо и Ноэсен.
«Это хет-трик «Ютики». Не то чтобы мы обязательно ожидали от них результативных действий и заброшенных шайб, но мы хотели освежить состав, и Колячонок, Хямеэнахо и Ноэсен проявили себя», — сказал Киф.
Колячонок стал третьим хоккеистом «Нью-Джерси» за последние 20 лет, забросившим победную шайбу в дебютном матче за клуб. Ранее это удавалось Джонатану Ковачевичу в октябре 2024 года и Джимми Хейсу в октябре 2017-го.
«Нью-Джерси» одержал шестую победу в последних семи матчах и продлил домашнюю победную серию до семи встреч. Команда набрала 28 очков в 20 играх регулярного чемпионата.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|15
|5
|32
|2
|Нью-Джерси
|20
|14
|6
|28
|3
|Рейнджерс
|20
|11
|9
|23
|4
|Вашингтон
|17
|10
|7
|20
|5
|Айлендерс
|18
|8
|10
|20
|6
|Питтсбург
|19
|7
|12
|16
|7
|Филадельфия
|21
|5
|16
|16
|8
|Коламбус
|17
|7
|10
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|19
|13
|6
|28
|2
|Монреаль
|19
|12
|7
|28
|3
|Бостон
|19
|13
|6
|27
|4
|Оттава
|20
|12
|8
|26
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|24
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|20
|7
|Торонто
|21
|8
|13
|18
|8
|Детройт
|20
|7
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|21
|14
|7
|32
|2
|Нэшвилл
|19
|10
|9
|25
|3
|Колорадо
|20
|11
|9
|25
|4
|Даллас
|18
|10
|8
|22
|5
|Юта
|20
|10
|10
|22
|6
|Виннипег
|20
|9
|11
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|9
|10
|20
|8
|Чикаго
|19
|5
|14
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|20
|14
|6
|31
|2
|Вегас
|20
|13
|7
|28
|3
|Анахайм
|19
|10
|9
|21
|4
|Сиэтл
|17
|9
|8
|19
|5
|Сан-Хосе
|21
|8
|13
|18
|6
|Калгари
|19
|8
|11
|17
|7
|Лос-Анджелес
|17
|5
|12
|12
|8
|Ванкувер
|20
|3
|17
|7
|14.11
|05:00
|Ванкувер – Рейнджерс
|- : -
|14.11
|06:00
|Вегас – Нэшвилл
|- : -
|14.11
|21:00
|Каролина – Сиэтл
|- : -
|14.11
|23:30
|Чикаго – Виннипег
|- : -