Гавриков помог «Рейнджерс» разгромить «Ванкувер», Барбашев ассистировал в матче с «Нэшвиллом»

Трое российских хоккеистов вышли на лед в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 14 ноября по московскому времени. Владислав Гавриков и Иван Барбашев набрали по одному очку, Павел Дорофеев остался без результативных действий.

«Рейнджерс» победили «Ванкувер» со счетом 5:1. Гавриков сделал передачу при пятой шайбе. Защитник бросил от синей линии, а Гленн Гоудин переправил шайбу в ворота. Россиянин провел на льду 20 минут 25 секунд и завершил матч с показателем полезности «+2».

Павел Дорофеев сыграл 13 минут 57 секунд, нанес четыре броска в створ и не набрал очков.

«Вегас» уступил «Нэшвиллу» по буллитам — 2:3. Барбашев ассистировал Виктору Улофссону при первой шайбе хозяев. Россиянин провел на льду 15 минут 17 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0».

В основное время у «Нэшвилла» обе шайбы забросил Райан О'Райлли, у «Вегаса» отличились Улофссон и Расмус Андерссон. Решающим стал буллит Романа Йоси.

Защитники

Хоккеист Команда — соперник Счет ИВ +/- Г П О Владислав Гавриков «Рейнджерс» — «Ванкувер» 5:1 20.25 +2 0 1 1

Нападающие