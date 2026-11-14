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«Рочестер» проиграл «Лаваль Рокет», Комаров забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент

«Рочестер» на своем льду потерпел поражение от «Лаваль Рокет» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 1:3. Игра прошла на «Блю Кросс Арене» в Рочестере.

Единственный гол фарм-клуба «Баффало» забил российский защитник Всеволод Комаров во втором периоде. У 22-летнего россиянина 5 (1+4) очков в 12 играх этого сезона.

Гости забросили все три шайбы в третьем периоде — Самуэль Пулин оформил дубль, а также отличился Джаред Голдберг Дэвидсон.

«Лаваль Рокет» одержал четвертую победу подряд и с 25 очками в 16 матчах занимает первое место в Северном дивизионе. «Рочестер» идет на 5-й строчке — 15 очков в 14 играх.

АХЛ

Регулярный чемпионат

«Рочестер» — «Лаваль Рокет» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 16 5 34
2 Нью-Джерси 21 15 6 30
3 Рейнджерс 21 12 9 25
4 Айлендерс 19 9 10 22
5 Вашингтон 18 10 8 20
6 Филадельфия 23 6 17 18
7 Питтсбург 20 7 13 16
8 Коламбус 18 7 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 20 13 7 28
2 Монреаль 20 12 8 28
3 Оттава 21 13 8 28
4 Бостон 20 13 7 27
5 Флорида 22 12 10 27
6 Баффало 20 8 12 20
7 Детройт 21 8 13 19
8 Торонто 22 8 14 18
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 22 15 7 34
2 Нэшвилл 20 11 9 27
3 Колорадо 21 12 9 27
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21.11
16.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 2 : 5
16.11 04:00 Даллас – Флорида 2 : 1 ОТ
16.11 04:00 Анахайм – Калгари 6 : 1
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