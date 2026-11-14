«Рочестер» проиграл «Лаваль Рокет», Комаров забил гол

«Рочестер» на своем льду потерпел поражение от «Лаваль Рокет» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 1:3. Игра прошла на «Блю Кросс Арене» в Рочестере.

Единственный гол фарм-клуба «Баффало» забил российский защитник Всеволод Комаров во втором периоде. У 22-летнего россиянина 5 (1+4) очков в 12 играх этого сезона.

Гости забросили все три шайбы в третьем периоде — Самуэль Пулин оформил дубль, а также отличился Джаред Голдберг Дэвидсон.

«Лаваль Рокет» одержал четвертую победу подряд и с 25 очками в 16 матчах занимает первое место в Северном дивизионе. «Рочестер» идет на 5-й строчке — 15 очков в 14 играх.

АХЛ

Регулярный чемпионат

«Рочестер» — «Лаваль Рокет» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)