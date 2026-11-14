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«Рейнджерс» победили «Ванкувер», Гавриков сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Рейнджерс» переиграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

У «рейнджеров» дубль оформил Гленн Гоудин, а также по одной шайбе забросили Гейб Перро, Оливер Бьоркстранд и Алексис Лафренье. Единственный гол «Кэнакс» на счету Элиаса Петтерссона.

Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился голевой передачей. У 30-летнего россиянина теперь 7 (1+6) очков в 21 игре этого сезона.

«Рейнджерс» набрали 25 очков в 21 матче и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет последним в Западной конференеции — 7 очков в 21 игре.

Следующим соперником «Рейнджерс» будет «Монреаль» (17 ноября), а «Кэнакс» сыграют против «Вегаса» (16 ноября).

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 05:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Рейнджерс

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Владислав Гавриков
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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 15 5 32
2 Нью-Джерси 20 14 6 28
3 Рейнджерс 21 12 9 25
4 Вашингтон 17 10 7 20
5 Айлендерс 18 8 10 20
6 Питтсбург 19 7 12 16
7 Филадельфия 21 5 16 16
8 Коламбус 17 7 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 19 13 6 28
2 Монреаль 19 12 7 28
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5 Сан-Хосе 21 8 13 18
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14.11 05:00 Ванкувер – Рейнджерс 1 : 5
14.11 06:00 Вегас – Нэшвилл - : -
14.11 21:00 Каролина – Сиэтл - : -
14.11 23:30 Чикаго – Виннипег - : -
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