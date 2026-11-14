«Рейнджерс» победили «Ванкувер», Гавриков сделал голевую передачу

«Рейнджерс» переиграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

У «рейнджеров» дубль оформил Гленн Гоудин, а также по одной шайбе забросили Гейб Перро, Оливер Бьоркстранд и Алексис Лафренье. Единственный гол «Кэнакс» на счету Элиаса Петтерссона.

Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился голевой передачей. У 30-летнего россиянина теперь 7 (1+6) очков в 21 игре этого сезона.

«Рейнджерс» набрали 25 очков в 21 матче и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет последним в Западной конференеции — 7 очков в 21 игре.

Следующим соперником «Рейнджерс» будет «Монреаль» (17 ноября), а «Кэнакс» сыграют против «Вегаса» (16 ноября).