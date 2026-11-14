«Рейнджерс» победили «Ванкувер», Гавриков сделал голевую передачу
«Рейнджерс» переиграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.
У «рейнджеров» дубль оформил Гленн Гоудин, а также по одной шайбе забросили Гейб Перро, Оливер Бьоркстранд и Алексис Лафренье. Единственный гол «Кэнакс» на счету Элиаса Петтерссона.
Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился голевой передачей. У 30-летнего россиянина теперь 7 (1+6) очков в 21 игре этого сезона.
«Рейнджерс» набрали 25 очков в 21 матче и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет последним в Западной конференеции — 7 очков в 21 игре.
Следующим соперником «Рейнджерс» будет «Монреаль» (17 ноября), а «Кэнакс» сыграют против «Вегаса» (16 ноября).
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|17
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|Айлендерс
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|20
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|6
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|8
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|8
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|Центральный дивизион
|И
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|О
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|Миннесота
|21
|14
|7
|32
|2
|Нэшвилл
|19
|10
|9
|25
|3
|Колорадо
|20
|11
|9
|25
|4
|Даллас
|18
|10
|8
|22
|5
|Юта
|20
|10
|10
|22
|6
|Виннипег
|20
|9
|11
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|9
|10
|20
|8
|Чикаго
|19
|5
|14
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|20
|14
|6
|31
|2
|Вегас
|20
|13
|7
|28
|3
|Анахайм
|19
|10
|9
|21
|4
|Сиэтл
|17
|9
|8
|19
|5
|Сан-Хосе
|21
|8
|13
|18
|6
|Калгари
|19
|8
|11
|17
|7
|Лос-Анджелес
|17
|5
|12
|12
|8
|Ванкувер
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|14.11
|05:00
|Ванкувер – Рейнджерс
|1 : 5
|14.11
|06:00
|Вегас – Нэшвилл
|- : -
|14.11
|21:00
|Каролина – Сиэтл
|- : -
|14.11
|23:30
|Чикаго – Виннипег
|- : -
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