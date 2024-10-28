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Сегодня, 00:32

«Херши Беарз» обыграли «Провиденс», Мирошниченко забил шестой гол в сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарз» на выезде обыграл «Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 2:1.

У гостей забили Иван Мирошниченко и Итэн Франк. Мирошниченко забросил шестую шайбу в сезоне-2024/25, теперь у него 10 (6+4) очков в 8 матчах. Другой российский форвард «Херши» Богдан Тринеев сделал результативную передачу.

Единственный гол хозяев на счету Вини Леттьери с передачи российского форварда Георгия Меркулова.

«Херши» возглавляет таблицу Атлантического дивизиона АХЛ с 13 очками в 8 матчах. «Провиденс», являющийся фарм-клубом «Бостона», занимает седьмую строчку с 4 очками в 6 играх.

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1 Рейнджерс 8 6 2 13
2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Каролина 7 5 2 10
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 9 4 5 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 6 3 13
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Калгари 8 5 3 11
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