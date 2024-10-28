«Эдмонтон» обыграл «Детройт» благодаря голу Драйзайтля в овертайме
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
В основное время у гостей забили Леон Драйзайтль и Эван Бушар, у хозяев отличились Джей Ти Компер и Эндрю Копп.
В овертайме Драйзайтль сделал дубль и забросил победную шайбу.
«Эдмонтон» поднялся на десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 9 очками в 9 матчах. «Детройт» идет на десятой строчке «Востока» с 9 очками в 9 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Комфер — 3 (Кейн, Копп), 3:28 — 1:0. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Бушар), 28:46 — 1:1. Копп — 4 (Питри, Кейн), 29:28 — 2:1. Бушар — 3 (Драйзайтль, Экхольм), 50:47 — 2:2. Драйзайтль — 6 (бол., Экхольм, Макдэвид), 60:18 — 2:3.
Вратари: Тэлбот — Пикар.
Штраф: 9 — 7.
Броски: 27 (13+7+7+0) — 32 (5+16+10+1).
Наши: Тарасенко (12.34/0/-2) — Подколзин (11.25/0/-2).
28 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
|Столичный дивизион
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|О
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|Рейнджерс
|8
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|13
|2
|Нью-Джерси
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|5
|6
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|Каролина
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|Вашингтон
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|5
|2
|10
|5
|Айлендерс
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|5
|8
|6
|Коламбус
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|3
|4
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|7
|Питтсбург
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|Филадельфия
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|2
|6
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
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|13
|2
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|3
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|4
|5
|9
|4
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|4
|5
|9
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|9
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|4
|5
|9
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|5
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
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|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
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|5
|Юта
|9
|4
|5
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|6
|3
|13
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|4
|Ванкувер
|7
|4
|3
|10
|5
|Эдмонтон
|9
|4
|5
|9
|6
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|7
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|2
|28.10
|01:00
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Детройт – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|28.10
|02:00
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Филадельфия – Монреаль
|- : -
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|- : -
|28.10
|04:00
|
Колорадо – Оттава
|- : -