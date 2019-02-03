Овечкин не смог побить рекорд Федорова. "Вашингтон" проиграл "Бостону"

"Бостон" с минимальным счетом обыграл "Вашингтон" в регулярном чемпионате НХЛ. Единственную шайбу забросил Давид Крейчи. В составе "Кэпиталз" в матче приняли участие россияне Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Александр Овечкин. Последнему сегодня не удалось побить рекорд Сергея Федорова и стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. На счету обоих хоккеистов по 1179 очков.

В таблице Восточной конференции "Бостон" поднялся на четвертое место, а "Вашингтон" опустился на седьмое.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Бостон" - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Гол: Крейчи - 11 (Краг, Пастрняк), 30:43.

Вратари: Холтби (58:32) - Раск.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 24 (6+7+11) - 39 (15+15+9).

Наши: Кузнецов (19.40/1/0), Овечкин (24.17/3/0), Орлов (22.25/1/-1) - -.

3 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.