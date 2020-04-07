«Оттава» остается основным претендентом на защитника СКА Артема Зуба, утверждает журналст Даррен Дрегер в Twitter. Количество клубов НХЛ, претендующих на его одноклубника, голкипера Алексея Мельничука, сократилось до четырех. Все они представляют США.

Мельничук в сезоне-2019/20 провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,68 шайбы, отражая 93 процента бросков.

На счету Зуба 22 (13+9) очка в 57 матчах регулярного чемпионата-2019/20.