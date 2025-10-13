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13 октября 2025, 00:17

«Нью-Джерси» поместил Дадонова в список травмированных игроков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нью-Джерси» включил российского нападающего Евгения Дадонова в список травмированных игроков. На замену ему из фарм-клуба был вызван Брайан Халонен.

36-летний россиянин получил травму руки в первом матче сезона-2025/26 против «Каролины» (3:6). Медицинское обследование выявило у игрока перелом.

26-летний Халонен в прошлом сезоне сыграл два матча в НХЛ. Большую часть времени он провел в АХЛ, где набрал 40 (27+13) очков и стал лучшим снайпером команды.

Нападающий &laquo;Нью-Джерси&raquo; Евгений Дадонов (слева) в&nbsp;предсезонном матче НХЛ против &laquo;Рейнджерс&raquo;.Дадонов получил перелом руки в первом матче за «Нью-Джерси» в НХЛ
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Евгений Дадонов
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ХК Нью-Джерси Дэвилз
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30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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