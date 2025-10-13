«Нью-Джерси» поместил Дадонова в список травмированных игроков

«Нью-Джерси» включил российского нападающего Евгения Дадонова в список травмированных игроков. На замену ему из фарм-клуба был вызван Брайан Халонен.

36-летний россиянин получил травму руки в первом матче сезона-2025/26 против «Каролины» (3:6). Медицинское обследование выявило у игрока перелом.

26-летний Халонен в прошлом сезоне сыграл два матча в НХЛ. Большую часть времени он провел в АХЛ, где набрал 40 (27+13) очков и стал лучшим снайпером команды.