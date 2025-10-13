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13 октября 2025, 00:55

Майерс оштрафован на 2,5 тысячи долларов за удар клюшкой в пах Макдэвиду

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс получил наказание по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (1:3).

Как сообщает официальный сайт лиги, 35-летний канадец за удар клюшкой между ног нападающему «Ойлерз» Коннору Макдэвиду оштрафован на 2,5 тысячи долларов. Во время матча игрок за свои действия получил 2-минутный штраф. Инцидент произошел в середине третьего периода.

Деньги, взысканные с Майерса, будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

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Тайлер Майерс
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