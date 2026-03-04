«Нью-Джерси» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк отметился голом и был признан третьей звездой встречи.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 28 сейвов в этой игре.

«Нью-Джерси» набрал 62 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» с 63 очками располагается на строчку выше.

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