Подколзин подрался с Грейгом в матче НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин в середине первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» устроил драку с Ридли Грейгом, который жестко сыграл против одноклубника россиянина.

Хоккеисты обменялись серией ударов, после чего их разняли судьи. Оба игрока получили по пятиминутному штрафу. Подколзин также был наказан 2-минутным штрафом за грубость.

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