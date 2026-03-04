Матч «Вашингтон» — «Юта» закончился потасовкой, Овечкин увел Сергачева в сторону

В концовке матча «Вашингтон» — «Юта» (2:3) произошла массовая потасовка. Несколько игроков сцепились между собой после финальной сирены.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в это время уводил соотечественника Михаила Сергачева, выступающего за «Маммонт», в сторону. Россияне не участвовали в стычке, как и вратари обеих команд.

27-летний Сергачев в этой встрече записал на свой счет заброшенную шайбу. Теперь у него 42 (10+32) очка в 61 матче этого сезона. 40-летний Овечкин провел на льду 18 с половиной минут, но результативными действиями не отметился.

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