Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин попал в десятку лучших в голосовании за «Фрэнк Селки Трофи».

Члены Ассоциации пишущих журналистов из городов, где есть команды НХЛ, до старта плей-офф определились с пятерками лучших форвардов оборонительного плана.

Форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье выиграл с большим отрывом от конкурентов — у него 1424 балла при 117 первых местах.

Второе место занял четырехкратный обладатель этого приза Патрис Бержерон из «Бостона» (884 балла, 21 первое место), третье — прошлогодний победитель Райан О'Райлли из «Сент-Луиса» (816 баллов, 11 первых мест).

В топ-5 также вошли Энтони Чирелли из «Тампы» (612 баллов, 13 первых мест) и Марк Стоун из «Вегаса» (210 баллов, 2 первых места).

Лучшим среди россиян стал Валерий Ничушкин, занявший восьмое место (32 балла), Артемий Панарин из «Рейнджерс» — 16-й (12 баллов), а Евгений Малкин — 30-й (2 балла).