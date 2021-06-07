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Хет-трик Маршессо принес «Вегасу» победу над «Колорадо» в четвертом матче серии

06:14
7 июня. «Вегас» — «Колорадо» — 5:1. Фото nhl.com
7 июня. «Вегас» — «Колорадо» — 5:1. Фото nhl.com
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«Вегас» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 5:1.

Хет-трик в составе «рыцарей» оформил Джонатан Маршессо, еще по шайбе забросили Макс Пачиоретти и Патрик Браун. У «Эвеланша» гол на счету Брэндона Саада, форвард Валерий Ничушкин завершил матч с показателем полезности «-1».

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 9 июня в Денвере и начнется в 4:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Вегас» — «Колорадо» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Саад — 6 (Комфер, Бураковски), 1:50 — 0:1. Маршессо — 3 (Карлссон), 7:07 — 1:1. Пачиоретти — 3 (Стоун, Уайтклауд), 21:11 — 2:1. Маршессо — 4 (бол., Пьетранджело, Карлссон), 31:28 — 3:1. Маршессо — 5 (Смит, Карлссон), 46:01 — 4:1. Браун — 2 (Ривз, Каррье), 53:13 — 5:1.

Вратари: Флери — Грубауэр.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (15+9+11) — 18 (9+5+4).

Наши: — - Ничушкин (17.44/0/-1).

7 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 2-2.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей