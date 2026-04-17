Макдэвид набрал 3 очка за первый период матча с «Ванкувером» и увеличил отрыв от Кучерова и Маккиннона
«Эдмонтон» забил 4 гола в ворота «Ванкувера» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. После 20 минут игры счет — 4:1.
Канадский нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид поучаствовал в трех голах своей команды, отметившись тремя голевыми передачами. Теперь у 29-летнего канадца 137 (48+89) очков в этом сезоне. Он возглавляет список лучших бомбардиров.
На второй строчке в гонке бомбардиров российский форвард Никита Кучеров, который набрал 130 (44+86) очков. «Лайтнинг» вчера провели последнюю игру в регулярке.
На третьем месте Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 127 (53+74). «Эвеланш» в 5.00 по московскому времени начнут игру против «Сиэтла», которая станет последней в регулярном чемпионате-2025/26, но форвард пропустит этот матч по медицинским показателям.
Таким образом, Макдэвид выиграет шестой в карьере «Арт Росс Трофи». Больше таких наград только у Уэйна Гретцки (10).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -