Макдэвид набрал 3 очка за первый период матча с «Ванкувером» и увеличил отрыв от Кучерова и Маккиннона

«Эдмонтон» забил 4 гола в ворота «Ванкувера» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. После 20 минут игры счет — 4:1.

Канадский нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид поучаствовал в трех голах своей команды, отметившись тремя голевыми передачами. Теперь у 29-летнего канадца 137 (48+89) очков в этом сезоне. Он возглавляет список лучших бомбардиров.

На второй строчке в гонке бомбардиров российский форвард Никита Кучеров, который набрал 130 (44+86) очков. «Лайтнинг» вчера провели последнюю игру в регулярке.

На третьем месте Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 127 (53+74). «Эвеланш» в 5.00 по московскому времени начнут игру против «Сиэтла», которая станет последней в регулярном чемпионате-2025/26, но форвард пропустит этот матч по медицинским показателям.

Таким образом, Макдэвид выиграет шестой в карьере «Арт Росс Трофи». Больше таких наград только у Уэйна Гретцки (10).