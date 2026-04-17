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17 апреля, 04:58

Макдэвид набрал 3 очка за первый период матча с «Ванкувером» и увеличил отрыв от Кучерова и Маккиннона

Евгений Козинов
Корреспондент
Коннор Макдэвид.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» забил 4 гола в ворота «Ванкувера» в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. После 20 минут игры счет — 4:1.

Канадский нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид поучаствовал в трех голах своей команды, отметившись тремя голевыми передачами. Теперь у 29-летнего канадца 137 (48+89) очков в этом сезоне. Он возглавляет список лучших бомбардиров.

На второй строчке в гонке бомбардиров российский форвард Никита Кучеров, который набрал 130 (44+86) очков. «Лайтнинг» вчера провели последнюю игру в регулярке.

На третьем месте Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 127 (53+74). «Эвеланш» в 5.00 по московскому времени начнут игру против «Сиэтла», которая станет последней в регулярном чемпионате-2025/26, но форвард пропустит этот матч по медицинским показателям.

Таким образом, Макдэвид выиграет шестой в карьере «Арт Росс Трофи». Больше таких наград только у Уэйна Гретцки (10).

Никита Кучеров.Кучеров уступил Макдэвиду «Арт Росс». Вручат ли российскому гению приз самому ценному игроку?
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Коннор Макдэвид
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НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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