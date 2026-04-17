«Сент-Луис» обыграл «Юту», Бучневич забил гол

«Сент-Луис» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу. 31-летний россиянин завершил регулярку с 48 (20+28) очками в 81 игре.

Также у гостей хет-триком отметился Роберт Томас и один гол забил Логан Мэйлу. У «Маммот» отличились Майкл Карконе, Лоусон Крауз и Кайлер Ямамото.

«Сент-Луис» набрал 86 очков в 82 матчах и финишировал на 11-й строчке в Западной конференции. «Юта» стала 6-й и с 92 очками в 82 играх вышла в плей-офф.