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17 апреля, 05:16

«Сент-Луис» обыграл «Юту», Бучневич забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Павел Бучневич забил гол в ворота «Юты».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Сент-Луис» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу. 31-летний россиянин завершил регулярку с 48 (20+28) очками в 81 игре.

Также у гостей хет-триком отметился Роберт Томас и один гол забил Логан Мэйлу. У «Маммот» отличились Майкл Карконе, Лоусон Крауз и Кайлер Ямамото.

«Сент-Луис» набрал 86 очков в 82 матчах и финишировал на 11-й строчке в Западной конференции. «Юта» стала 6-й и с 92 очками в 82 играх вышла в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 апреля, 02:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Сент-Луис
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Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Юта Маммот
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