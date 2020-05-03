Лехтонен в ходит в сферу интересов «Монреаля», «Лос-Анджелеса» и «Нью-Джерси»

«Монреаль», «Лос-Анджелес» и «Нью-Джерси» интересуются уже экс-защитником «Йокерита» Микко Лехтоненом, сообщает в Twitter журналист Sportsnet Люк Фокс.

26-летний игрок расторг контракт с финским клубом и намерен продолжить карьеру в НХЛ.

В минувшем сезоне Лехтонен дебютировал в КХЛ и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи. В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка.