Кросби вышел на 21-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в ворота «Миннесоты» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этом сезоне 36-летний канадец забил 28 голов. Его результат за карьеру — 578 шайб. Кросби обошел Марка Рекки (577 голов) и занял 21-е место по количеству голов в истории НХЛ. На 20-й строчке идет Яри Курри (601 шайба).

В этом сезоне Кросби набрал 52 (28+24) очка в 48 матчах регулярки НХЛ.