«Чикаго» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Чикаго» с 31 очком идет на последнем месте в Западной конференции. «Рейнджерс» занимают 2-ю строчку в Восточной конференции.