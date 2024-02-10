«Миннесота» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» на своем льду переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» набрала 51 очко и занимает 12-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.