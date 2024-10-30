Коннор Макдэвид выбыл из строя на 2-3 недели
Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выбыл из строя на срок около 2-3 недель. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (1:6), проведя на льду всего 37 секунд. После фола защитника соперников Зака Веренски канадец неловко врезался в борт, что обернулось повреждением лодыжки.
После игры главный тренер «нефтяников"Крис Кноблаух сообщил, что Макдэвид снят с выездной серии и вернется в Эдмонтон для дальнейшего обследования.
«Тяжело играть без лучшего игрока, но, надеюсь, это ненадолго. Очевидно, что наша команда будет выглядеть иначе. Может быть, это одна или две игры. Это наш капитан, наш лучший игрок. И это должно быть возможностью для других парней выйти вперед и сказать: «О, у меня есть шанс. Больше времени на льду, больше возможностей», — сказал Кноблаух.
Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 10 очков (3+7) в 10 матчах.
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
|12
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|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|9
|3
|6
|8
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|Филадельфия
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|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
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|В
|П
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|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|6
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|11
|2
|9
|6
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|8 : 1
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|1 : 3
|30.10
|02:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|5 : 3
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|0 : 2
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|2 : 8
|30.10
|02:30
|
Питтсбург – Миннесота
|3 : 5
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 2