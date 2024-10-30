Хуснутдинов: «Уже привык к НХЛ. Разница с КХЛ в скоростях велика».
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов, выступающий за клуб с марта 2024 года, высказался о своей адаптации к НХЛ.
— Уже могу сказать, что привык к новой лиге. Летом пораньше приехал, чтобы быть хорошо готовым к тренинг-кемпу, снял квартиру — и к началу лагеря был полностью сосредоточен на хоккее. Разница между НХЛ и КХЛ, конечно, велика, особенно в скоростях. Но сейчас к ней уже адаптировался, — сказал хоккеист в интервью RG.org.
Также Хуснутдинов оценил свою новую роль центра нижних звеньев и игрока бригады меньшинства.
— Беру то, что дают. Понимаю, что не все сразу, и ты должен каждым днем работы доказывать свое право на игру в этой лиге. Раз сейчас это нижние звенья и меньшинство — значит, нужно выходить там и приносить максимальную пользу команде. Каждый день работаю над вбрасываниями, важной частью игры центрфорварда, — добавил игрок.
В КХЛ Хуснутдинов выступал за СКА (2020-2023) и «Сочи» (2023-2024). В текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина 9 матчей и 2 результативные передачи в регулярном чемпионате НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|9
|3
|6
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|6
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|11
|2
|9
|6
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|8 : 1
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|1 : 3
|30.10
|02:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|5 : 3
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|0 : 2
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|2 : 8
|30.10
|02:30
|
Питтсбург – Миннесота
|3 : 5
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 2