«Колорадо» и «Тампа-Бэй» встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 31 октября. Игра состоится на «Болл Арене» в Денвере (штат Колорадо, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Колорадо» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Эвеланш» набрал 10 очков в 10-ти матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Лайтнинг» располагается на 6-й строчке на Востоке (у команды 12 очков в 9-ти играх).

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