Кучеров на 2-й минуте открыл счет в матче «Тампы» с «Колорадо»

«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 2-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Ассистировали ему Брэйден Поинт и Виктор Хедман.

Для 31-летнего россиянина этот гол стал 9-м в нынешнем сезоне. Всего на его счету теперь 15 (9+6) очков.