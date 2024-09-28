«Каролина» разгромила «Флориду», Свечников забросил одну шайбу

«Каролина» выиграла у «Флориды» в предсезонном матче НХЛ — 8:2.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился одним голом. Он установил окончательный счет на 15-й минуте третьего периода. Другой россиянин Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.