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Сегодня, 03:56

Овечкин открыл счет в матче против «Коламбуса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» открыл счет в предсезонном матче НХЛ против «Коламбуса».

На 6-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Ассистировал ему канадец Эндрю Манджапане.

39-летний россиянин забросил первую шайбу в этой предесезонке. В четверг, 26 сентября, в матче против «Нью-Джерси» (5:3) он отметился голевой передачей.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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