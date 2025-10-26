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26 октября 2025, 21:52

Источник: НХЛ отстранила помощника тренера «Вашингтона» Лава до конца сезона

Алина Савинова

Помощник главного тренера «Вашингтона» Митч Лав отстранен НХЛ до конца сезона-2025/26 из-за расследования случая предполагаемого домашнего насилия, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

В сентябре «Вашингтон» отправил 41-летнего специалиста в вынужденный отпуск в ожидании результатов расследования НХЛ, причины которого не разглашались. По информации Washington Post, расследование лиги началось летом после получения анонимного письма.

Как отмечает Серавалли со ссылкой на источники, женщина, которая обвиняет Лава в домашнем насилии, сообщила о нарушениях напрямую в НХЛ и команды, с которыми специалист проводил собеседования летом на вакансии главного тренера.

Митч Лав.Большой скандал в команде Овечкина: «Вашингтон» отстранил помощника тренера Лава из-за загадочного письма

Лав работает в «Кэпиталз» с 2023 года. По данным WP, летом он претендовал на пост главного тренера «Питтсбурга», «Сиэтла» и «Бостона».

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Митч Лав
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