«Тампа-Бэй» — «Вегас»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с воскресенья на понедельник, с 26 на 27 октября. Игра на «Амали Арене» в Тампе начинается в 0.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

Следить за основными событиями и результатом игры «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс» можно в будет матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 октября, 00:05. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Вегас

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 обе команды провели по восемь матчей: «Тампа» набрала 6 очков, а «Вегас» — 12.