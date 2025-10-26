«Миннесота» — «Сан-Хосе»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Миннесота» и «Сан-Хосе» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 27 октября. Игра в «Эксель Энерджи Центре» в Сент-Поле (США) начинается в 1.00 по московскому времени.

«Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ

Следить за основными событиями и результатом игры «Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 октября, 01:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Сан-Хосе

«Миннесота» набрала 7 очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Сан-Хосе» — 4 очка в 8 матчах. В предыдущей игре сезона «дикари» уступили «Юте» (2:6), а «акулы» — «Нью-Джерси» (1:3).