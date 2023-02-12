Голкипер «Оттавы» выбыл на продолжительное время из-за травмы обоих коленей

Голкипер «Оттавы» Антон Форсберг выбыл на продолжительный срок, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний швед получил травму связок правого и левого коленей. Точные сроки восстановления голкипера не называются, но, видимо, он пропустит остаток сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате Форсберг провел 28 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,26 при 90,2 проценте отраженных бросков.

Его контракт с зарплатой в 2,75 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2024/25.