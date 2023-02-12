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Сегодня, 17:52

Новиков назвал Тарасенко великим хоккеистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от перехода российского нападающего Владимира Тарасенко в состав «Рейнджерс».

«Я бы не стал находиться в нирване по поводу перехода Тарасенко. То, что он забросил в первом же матче — это очень важно. Вопросы психологии важны для каждого хоккеиста, потому что внутри есть душа, тревога и обиды. Связка с Панариным сработала прекрасно. Важно, как будут его использовать. Тренер должен быть готов, что связка Тарасенко с Панариным может не сработать. У меня есть три категории хоккеистов: великие, мастера и физкультурники-спортсмены. Великие — это Малкин, Овечкин и Кросби. Мастера — это Панарин, Тарасенко и многие другие ребята. А физкультурники-спортсмены — это те, кто пашут, и это им не в обиду. Они иногда дают больше пользы, чем мастера. На мой взгляд, Тарасенко — это мастер. Дай бог, если их связка сохранится в таком виде. Мастер — это тот человек, который может сам себе создать момент, читает игру лучше, чем соперник, и может предпринять неординарное решение», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Он также заявил, что Тарасенко нужно работать не только на атаку, но и на защиту. По его словам, он серьезный игрок, но на этом уровне ему обязательно нужна поддержка тренера.

«Тарасенко вошел в когорту великих хоккеистов, его вклад в победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли был очень большим. Очень жаль, что он стал морально затухать в той команде. Очевидно, что переход просился, и это хорошо, что он попал в играющую команду, где рулит Панарин. Если бы он ушел в другой клуб, я бы поставил под вопрос его дальнейшие успехи», — добавил Новиков.

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.

В дебютном матче против «Сиэтла» (6:3) Тарасенко забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-tarasenko-master-velikij-hokkeist-zdorovo-chto-on-popal-v-igrayushhuyu-komandu/
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Юрий Новиков
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5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
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5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 51 24 27 51
8 Монреаль 52 21 31 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 53 33 20 67
3 Колорадо 51 28 23 60
4 Миннесота 52 28 24 60
5 Нэшвилл 50 25 25 56
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7 Аризона 53 17 36 42
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2 Эдмонтон 53 30 23 65
3 Лос-Анджелес 54 29 25 65
4 Сиэтл 52 29 23 63
5 Калгари 53 25 28 60
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7 Сан-Хосе 53 16 37 43
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