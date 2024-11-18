Форвард «Торонто» Ривз получил дисквалификацию на пять матчей

Форвард «Торонто» Райан Ривз отстранен на пять матчей без сохранения заработной платы, сообщается на официальном сайте НХЛ.

37-летний канадец получил дисквалификацию за удар в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». В начале второго периода после нарушения на защитнике «Ойлерз» Дарнелле Нерсе Ривз получил матч-штраф.

Ривз потеряет 35 156 долларов из зарплаты, деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

В текущем сезоне Ривз провел 16 матчей в НХЛ и набрал 1 (0+1) очко.