«Колорадо» поместил Георгиева в список травмированных

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«Колорадо» поместил вратаря Александра Георгиева в список травмированных игроков, сообщает пресс-служба НХЛ.

Характер повреждения и сроки восстановления россиянина не уточняются.

Георгиев провел последний матч 13 ноября против «Лос-Анджелеса» (4:2). В этом сезоне россиянин провел 10 матчей, отражая 86,3 процента бросков.