«Эдмонтон» ведет переговоры по новому контракту с Адамом Ларссоном

«Эдмонтон» активизировал переговоры с защитником Адамом Ларссоном, сообщает TFP.

28-летний швед может получить статус неограниченно свободного агента. У него подходит к концу срок 6-летнего контракта, по которому он заработал 25 миллионов долларов.

Существует вероятность, при которой стороны договорятся о новом контракте, но официально соглашение будет подписано уже после драфта расширения.

В прошлом сезоне Ларссон провел 54 матча, в которых набрал 10 (4+6) очков.