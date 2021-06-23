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«Эдмонтон» ведет переговоры по новому контракту с Адамом Ларссоном

01:20
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«Эдмонтон» активизировал переговоры с защитником Адамом Ларссоном, сообщает TFP.

28-летний швед может получить статус неограниченно свободного агента. У него подходит к концу срок 6-летнего контракта, по которому он заработал 25 миллионов долларов.

Существует вероятность, при которой стороны договорятся о новом контракте, но официально соглашение будет подписано уже после драфта расширения.

В прошлом сезоне Ларссон провел 54 матча, в которых набрал 10 (4+6) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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