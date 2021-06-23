Братья Седины стали специальными советниками генерального менеджера «Ванкувера»
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Знаковые для «Ванкувера» игроки Даниэль и Хенрик Седины вернулись в клуб. Они заняли должности специальных советников генерального менеджера клуба, сообщает сайт «Кэнакс».
Даниэль является лучшим снайпером в истории команды (391 гол), ему принадлежат рекорды клуба по шайбам, заброшенным в большинстве (137) и победным голам (85). Он получил приз Арта Росса (лучший бомбардир лиги) по итогам сезона 2010-11 годов, набрав 104 (41+63) очка.
Хенрик — рекордсмен клуба по голевым передачам (828), набранным очкам (1068) и показателю полезности («+167»). Он был награжден призами «Харта» (самый ценный хоккеист сезона) и «Арта Росса» после того, как заработал в чемпионате 2009-10 годов 112 (29+83) очков.
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