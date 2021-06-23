Братья Седины стали специальными советниками генерального менеджера «Ванкувера»

Знаковые для «Ванкувера» игроки Даниэль и Хенрик Седины вернулись в клуб. Они заняли должности специальных советников генерального менеджера клуба, сообщает сайт «Кэнакс».

The twins are back!#Canucks General Manager Jim Benning announced today that Daniel and Henrik Sedin will join the Hockey Operations department as Special Advisors to the G.M.



DETAILS ?? https://t.co/TZF0f4IzWo pic.twitter.com/O9YqzKzXOA — Vancouver #Canucks (@Canucks) June 22, 2021

Даниэль является лучшим снайпером в истории команды (391 гол), ему принадлежат рекорды клуба по шайбам, заброшенным в большинстве (137) и победным голам (85). Он получил приз Арта Росса (лучший бомбардир лиги) по итогам сезона 2010-11 годов, набрав 104 (41+63) очка.

Хенрик — рекордсмен клуба по голевым передачам (828), набранным очкам (1068) и показателю полезности («+167»). Он был награжден призами «Харта» (самый ценный хоккеист сезона) и «Арта Росса» после того, как заработал в чемпионате 2009-10 годов 112 (29+83) очков.