Дуги Хэмилтон хочет получать по новому контракту более 8 миллионов долларов за сезон

Защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон, который может получить статус неограниченно свободного агента, очертил примерную сумму, которую хочет зарабатывать по новому контракту. Агент 28-летнего игрока обороны Джей Пи Бэрри озвучил потенциальным претендентам на игрока, что зарплата Хэмилтона должна составлять более 8 миллионов долларов за сезон, сообщает Sportsnet.

В среднем за игру Хэмилтон проводил на площадке 22:43, заняв третье место в команде по этому показателю после Джейкоба Славина (22:59) и Бретта Пеши (22:48). Вместе с форвардами Себастьяном Ахо и Винсентом Трочеком защитник вошел в тройку лучших игроков «Каролины» по реализации большинства. Все они набрали по 18 очков при игре с численным перевесом. В 11 поединках плей-офф Хэмилтон записал на свой счет пять (2+3) баллов за результативность.