«Эдмонтон» объявил о подписании контракта с форвардом Скиннером

«Эдмонтон» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Джеффом Скиннером. По соглашению 32-летний канадец получит 3 миллиона долларов.

30 июня «Баффало» выкупил контракт нападающего.

В сезоне-2023/24 Скиннер провел 1000-й матч в НХЛ и стал 11-м в списке самых молодых игроков в момент достижения отметки. Он набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах за «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ.