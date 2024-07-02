Кори Перри продлил контракт с «Эдмонтоном» на год

«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с нападающим Кори Перри. Новое соглашение рассчитано на один год с зарплатой 1,15 миллиона долларов.

Еще 250 тысяч 39-летний канадец получит в виде бонусов.

Перри перешел в «Эдмонтон» в результате обмена из «Чикаго» по ходу сезона-2023/24. В 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Ойлерз» он набрал 13 (8+5) очков. В Кубке Стэнли-2024 на его счету 3 (1+2) очка в 19 матчах.