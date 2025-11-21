Губерниев о форме Овечкина: «Сейчас он вышел на крейсерскую скорость»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о хет-трике нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4).

«Как говорил герой Леонида Быкова в известном фильме: «Сбивать самолеты противника — это не подвиг, это обязанность истребителей». Александр Овечкин — нападающий в хоккейной команде. Было бы странно, если бы он не забивал. В начале сезона его немного лихорадило, была травма и много дел в России. Сейчас он вышел на крейсерскую скорость, как тот линкор. Он играет в свою силу, а сил у Овечкина много. Если не будет травм, то он еще несколько лет способен играть лучше всех. Пожелаем Саше удачи и здоровья», — сказал Губерниев «СЭ».

На счету 40-летнего россиянина с учетом плей-офф 984 гола — 907 в регулярном чемпионате и 77 в плей-офф. Он отстает от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки на 32 гола.