Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:37

Бобровский: «Сухаря» не бывает без слаженной работы команды»

Павел Лопатко

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

37-летний россиянин отразил все 30 бросков в створ своих ворот. Его признали первой звездой матча.

«Команда отлично сыграла. «Сухаря» не бывает без слаженной работы команды. Мои партнеры проделали огромную работу передо мной как в атаке, так и в защите.

Каждая игра по-своему уникальна. В прошлом матче я тоже чувствовал себя комфортно. Никакого дискомфорта не было: я был в игре, я был сосредоточен. Сегодня я чувствовал себя отлично. Я играл в свою игру, был сосредоточен и старался помочь парням изо всех сил», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 российский вратарь в 15 матчах пропустил 39 голов. Его средний коэффициент надежности составляет 2,62, а процент отраженных бросков — 89,23.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Губерниев о форме Овечкина: «Сейчас он вышел на крейсерскую скорость»

Тренер «Флориды» Морис — о Бобровском в игре с «Нью-Джерси»: «Он был точен во всем. И безупречен в своих действиях»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 13 7 28
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 21 12 9 26
4 Питтсбург 19 10 9 24
5 Вашингтон 21 11 10 24
6 Коламбус 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 22 10 12 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 21 12 9 25
2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
3 Оттава 20 10 10 24
4 Бостон 22 12 10 24
5 Флорида 20 11 9 23
6 Монреаль 20 10 10 23
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 20 7 13 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 20 14 6 33
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 20 10 10 24
5 Миннесота 21 10 11 24
6 Юта 21 10 11 23
7 Сент-Луис 21 6 15 18
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 21 13 8 27
2 Вегас 20 10 10 26
3 Сиэтл 20 10 10 25
4 Лос-Анджелес 21 10 11 25
5 Сан-Хосе 21 10 11 23
6 Эдмонтон 23 9 14 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 03:00 Детройт – Айлендерс 0 : 5
21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси 1 : 0
21.11 03:00 Торонто – Коламбус 2 : 3 ОТ
21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон 4 : 8
21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон 2 : 1 ОТ
21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл 2 : 3
21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс 6 : 3
21.11 05:00 Юта – Вегас 1 : 4
21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес 4 : 3 Б
21.11 06:00 Анахайм – Оттава 2 : 3
21.11 06:00 Ванкувер – Даллас 2 : 4
Все результаты / календарь

