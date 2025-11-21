Бобровский: «Сухаря» не бывает без слаженной работы команды»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

37-летний россиянин отразил все 30 бросков в створ своих ворот. Его признали первой звездой матча.

«Команда отлично сыграла. «Сухаря» не бывает без слаженной работы команды. Мои партнеры проделали огромную работу передо мной как в атаке, так и в защите.

Каждая игра по-своему уникальна. В прошлом матче я тоже чувствовал себя комфортно. Никакого дискомфорта не было: я был в игре, я был сосредоточен. Сегодня я чувствовал себя отлично. Я играл в свою игру, был сосредоточен и старался помочь парням изо всех сил», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 российский вратарь в 15 матчах пропустил 39 голов. Его средний коэффициент надежности составляет 2,62, а процент отраженных бросков — 89,23.