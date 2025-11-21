«Ванкувер» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» проиграл «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У хозяев забили Линус Карлссон и Элиас Петтерссон, у гостей — Маврик Бурк, Джейсон Робертсон, Колин Блэкуэлл и Микко Рантанен.

«Ванкувер» в 21 матче набрал 29 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. У «Далласа» после 21 игры 29 очков и второе место.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте