«Филадельфия» уступила «Монреалю», Колосов пропустил 4 шайбы в дебютном матче в НХЛ
«Филадельфия» дома проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.
У хозяев дважды забил Трэвис Санхейм, еще один гол на счету Трэвиса Конекны. У гостей отличились Ник Сузуки, Брендан Галлахер, Коул Кофилд и Джейк Эванс.
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отличился результативными действиями. Игра против «Монреаля» стала дебютной в НХЛ для белорусского голкипера «Флайерз» Алексея Колосова — он отразил 20 из 24 бросков соперника.
Колосов — первый белорусский вратарь в истории лиги.
«Монреаль» занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 9 очками в 9 матчах. «Филадельфия» идет на последней, 16-й строчке с 5 очками в 9 играх.
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|5
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|5
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|В
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|8
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|16
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|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Юта
|9
|4
|5
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|6
|3
|13
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|4
|Ванкувер
|7
|4
|3
|10
|5
|Эдмонтон
|9
|4
|5
|9
|6
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|7
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|8
|Сан-Хосе
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|0
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2.11
|28.10
|01:00
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|28.10
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|- : -
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|- : -
|28.10
|04:00
|
Колорадо – Оттава
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