«Бостон» отправил Фолиньо в АХЛ

Форвард «Бостона» Ник Фолиньо отправлен в фарм-клуб АХЛ, сообщает CapFriendly.

34-летний американец будет выступать за «Провиденс Брюинз».

Фолиньо выступает за «Бостон» с 2021 года. В минувшем сезоне на его счету 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 13 (2+11) очков. За свою карьеру Фолиньо набрал 499 (205+294) очков в 1021 матче НХЛ.