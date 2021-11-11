«Миннесота» обыграла «Аризону», Капризов установил новый рекорд

«Миннесота» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Уайлд» одержали четвертую победу подряд.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд клуба, быстрее всех в истории команды забросив 30 шайб. Капризову потребовалось на это 67 матчей, прежний рекорд принадлежал Мариану Габорику (30 голов за 93 матча).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Голы: Эрикссон Эк — 5 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 4:22 — 0:1. Фолиньо — 5 (Меррилл, Фиала), 9:00 — 0:2. Лэдд — 2 (Яшкин, Гостисбеер), 14:10 — 1:2. Фиала — 2 (Сперджен, Голигоски), 22:45 — 1:3. Куликов — 1 (Питлик, Меррилл), 23:21 — 1:4. Капризов — 3 (бол., Зуккарелло, Фиала), 38:51 — 1:5. Гостисбеер — 2 (Келлер, Бойд), 47:04 — 2:5.

Вратари: Веймелка (Уэджвуд, 40:00) — Кяхкенен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (8+5+12) — 30 (11+11+8).

Наши: Любушкин (18.43/0/-1) — Капризов (19.29/1/-1), Куликов (18.19/1/+1).

11 ноября. Глендейл. Gila River Arena.