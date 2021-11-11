Андрейчук: «Овечкин не умеет проигрывать. Именно это отличает его от остальных»

Экс-нападающий Дэйв Андрейчук высказал свое мнение о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

У 36-летнего россиянина 271 заброшенная шайба при игре в большинстве. Ему осталось забить три гола, чтобы повторить достижение Андрейчука (274).

«Я следил за действующими хоккеистами ... Думаю, тогда еще играл Яромир Ягр, — цитирует Андрейчука русскоъязычная версия сайта НХЛ. — Я догадывался, что кто-то обязательно обгонит меня. Это лишь вопрос времени. Тогда Овечкин сильно отставал, скажем честно. Но я знал, что он очень стабилен, и уже тогда думал, что он меня обойдет, если у него не будет травм, и он по-прежнему будет играть с таким желанием.

Когда это случится, я скажу, что у меня была замечательная карьера. Уже прошло достаточно времени. Было интересно. Для меня честь оказаться в одной компании с Филом Эспозито, Бреттом Халлом и теперь с Алексом Овечкиным.

Я думал о стабильности Овечкина. Четыре или пять лет назад он забросил 30 шайб, и все стали говорить, что он уже не тот. А он доказал, что эти люди неправы. Он очень талантлив, техничен. А еще он не умеет проигрывать, ему нужны победы. С моей точки зрения, именно это отличает его от остальных. В лиге было и есть много талантливых ребят, но самыми успешными из них становятся те, кто много трудится и стремится к победам. Овечкин так играет в каждом матче.

Он особенный хоккеист. Мы наблюдали за ним. Я играл против него. Он не изменился. С такими талантом, скоростью, силой, желанием борьбы, неуступчивостью многого можно добиться. Все понимают, что это вот-вот произойдёт. Никто не в силах помешать этому. А нам, любителям хоккея, очень интересно наблюдать за этим".

Овечкин в этом сезоне провел 12 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко.