«Анахайм» проиграл «Аризоне» несмотря на дебютный гол Волкова

«Анахайм» проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Дакс» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков дебютировал за «Дакс» и забросил первую шайбу. Всего за 13 с половиной минут на льду он сделал два броска по воротам соперника и четыре силовых приема.

«Аризона» идет на 4-й строчке в Западном дивизионе, а «Анахайм» занимает последнюю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Аризона» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Волков — 4 (Комтуа, Драйсдейл), 16:06 — 1:0. Ларссон — 5 (Кессел, Гросс), 18:43 — 1:1. Сильферберг — 7 (Грант, Фаулер), 24:28 — 2:1. Педерсон — 1 (Дворак, Голигоски), 30:47 — 2:2. Кессел — 15 (Н. Шмальц, Гросс), 52:02 — 2:3. Н. Шмальц — 9 (Гросс), 56:56 — 2:4.

Вратари: Столарз (59:05) — Хилл.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 29 (6+13+10) — 31 (14+10+7).

Наши: Волков (13.32/2/-1) — Любушкин (19.36/2/0).

3 апреля. Анахайм. Honda Center.