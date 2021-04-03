Передача Кныжова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе «Шаркс» отличились Томаш Хертл, Тимо Майер и Рудольф Балцерс. Российский защитник Николай Кныжов отличился результативной передачей.

«Сан-Хосе» занимает шестое место в таблице Западного дивизиона с 36 очками в 36 матчах. «Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке с 34 очками в 35 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Хертл — 11 (Кныжов, Балцерс), 2:57 — 0:1. Майер — 7 (Хертл, Балцерс), 29:00 — 0:2. Балцерс — 5 (п.в., Бернс), 59:33 — 0:3.

Вратари: Петерсен (56:55 — 57:04, 57:33 — 59:33) — Джонс.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (7+14+9) — 36 (9+13+14).

Наши: — - Кныжов (16.31/2/+1).

3 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.